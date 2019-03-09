Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > Rus ajansı: ABD elçilik görevlisinin bagajında ‘bomba' bulundu

Rus ajansı: ABD elçilik görevlisinin bagajında ‘bomba' bulundu

Rusya'nın TASS haber ajansı, 'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Sheremetyevo Havalimanı'na giren bir ABD elçilik görevlisinin bagajında, içinde patlayıcı olmayan ‘fünyesi üzerinde bir bombanın' bulunduğunu duyurdu.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 17:08
Rus ajansı: ABD elçilik görevlisinin bagajında ‘bomba' bulundu

Rusya'nın TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Sheremetyevo Havalimanı'na giren bir ABD elçilik görevlisinin bagajında, içinde patlayıcı olmayan 'fünyesi üzerinde bir bombanın' bulunduğunu duyurdu.

Durumun ABD elçiliğine bildirildiğini duyuran ajans, elçilikten konu ile ilgili açıklama istendiğini yazdı. Ajans, bakanlığın bunun bir provokasyon olabileceğini değerlendirdiğini de duyurdu.

Haberde elçilik görevlisinin, ABD büyükelçiliğindeki görevinin sona ermesi üzerine Rusya'dan ayrıldığını ve 'kişisel koleksiyon' için 'bombayı' satın aldığını söylediği belirtildi. Bombanın görevliden alındığı ve görevlinin New York'a gidişine izin verildiği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus ajansı: ABD elçilik görevlisinin bagajında ‘bomba' bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN