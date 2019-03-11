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'den, 'ya yeni yaptırım

, Maduro hükümetine ve devlet şirketine destek verdiği gerekçesiyle merkezli bir bankaya yaptırım uygulayacağını açıkladı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 21:10
ABD'den, Rusya'ya yeni yaptırım

ABD yönetimi, Maduro hükümetine destek verdiği gerekçesiyle Rus Evrofinance bankasına yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Maduro hükümetinin gayri meşru olduğunu savunan ABD Hazine Bakanlığı, Rus bankasına yaptırım gerekçesini Maduro hükümetini desteklemek olarak açıkladı.

Rus bankaları, ABD'nin darbe girişimi öncesi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile sözleşmeleri bulunuyordu. ABD hükümetinin Maduro'yu gayrimeşru ilan etmesinin ardından Çin ve Rus bankalarına, Venezuela petrol şirketi ile işbirliğine son vermesini istemişti.

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ABD'den, Rusya'ya yeni yaptırım
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