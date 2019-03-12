Trump 2020 bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 mali yılı bütçe teklifini Kongreye gönderdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "mali anlamda sorumlu ve pro-Amerikan bir bütçe" hazırlandığına dikkat çekildi.

Federal hükümetin harcamalarında yüzde 5 kesinti yapılması öngörülen, 4,7 trilyon dolarlık 2020 bütçe teklifinde, Trump'ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için 8,6 milyar dolar talep etmesi dikkati çekti.

Kongredeki Demokratlarla daha önce bu konuda sorunlar yaşandığına ve hükümetin kapandığını anımsatan uzmanlar, aynı sorunların tekrar edebileceği uyarısında bulundu.

Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu Temsilciler Meclisinde söz konusu bütçe teklifinin reddedilmesi beklenirken, Trump ile Demokratlar arasındaki bütçe tartışmalarının uzun süreceği tahmin ediliyor.

Trump'ın bütçe teklifinde önceki yıllarda olduğu gibi en büyük pay, 2020 için 750 milyar dolarla Savunma Bakanlığına (Pentagon) ayrıldı.

Teklifte, Çevre Koruma Ajansının bütçesinde yüzde 31, Dışişleri Bakanlığının bütçesinde yüzde 23, Ulaşım Bakanlığının bütçesinde yüzde 22, Eğitim Bakanlığının bütçesinde ise yüzde 12 daralma öngörülüyor.

Mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de geçen yılın bütçesine ilişkin anlaşmazlıklar sonucunda federal hükümet 22 Aralık 2018 ile 25 Ocak 2019 tarihlerinde kapalı kalmıştı.