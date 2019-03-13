ABD Putin'in mal varlığını araştıracak

BD Kongresinde yapılan oylamada yasama üyeleri Vladimir Putin Şeffaflık yasasını onayladılar. İki partinin de onayladığı tasarı Putin'i Rusya'da demokratik reformları baltalamakla suçluyor.

Yasa tasarısında ise "Kongre'nin sağduyusudur ki Amerika'nın Vladimir Putin'in yolsuzluklarını ortaya çıkarmak için daha fazlasını yapmalıdır. Putin'in yasadışı mal varlığı muhtemelen sahtekarlığının ve Rusya Federasyonu'ndaki hukuk ve demokrasiyi baltalayan aralıksız eylemlerinin dünyadaki en güçlü sembolü" denildi.

Yasa ise Ulusal İstihbarat ile Devlet ve Hazine Bakanlıklarının Putin'in mal varlığının boyutlarını ve yerlerini incelemeye almasını gerektiriyor. Rapor onun net mal varlığını, gelir kaynaklarını ve paravan şirketlerini ortaya koymak için hazırlandı.

Öte yandan bu yasa tasarısının dışında Rusya'yı hedef alan diğer üç tasarı daha Amerikan yasama üyelerinin gündeminde.

DİĞER YASA NEMTSOV'UN ÖLDÜRÜLMESİ KONUSUNDA

Sesli oylamayla geçen bir başka tasarı ise Rus tuzaklarını en azda tutmak ve istihbarat ağını sınırlandırmak konusunda. Bu yasayla da yetkililer Rusya'nın NATO'ya karşı olası askeri eylemlerini, Doğu Avrupa'daki geniş Amerikan varlığına muhtemel cevaplarını ve Rusya'nın Batılı müttefikler arasındaki ayrılıkları nasıl kullanabileceğini inceleyecek.

Diğer bir yasa Rusya'nın demokrasi yanlısı olan ve Putin'i "politik muhaliflerini hedef almak ve suikastlar yapmakla suçlayan" Boris Nemtsov'un öldürülmesini konu alıyor.