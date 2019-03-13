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, idam cezası infazlarını durduracak

'nin batı kıyısı eyaletinde 737 idam mahkumuna geçici ceza tecili uygulanacak, mahkumların hiçbiri serbest bırakılmayacak.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 15:42
California Valisi, idam cezası infazlarını durduracak

ABD'de Califorina eyaletinin Valisi Gavin Newsom, idam cezalarının infazının durdurulacağını ve eyaletteki 737 idam mahkumuna geçici ceza tecili verileceğini açıklayacak.

ABD medyası, idam cezasını "temel değerlerimizle tutarsız" diye tanımlayan Gavin Newsom'ın özel talimatı imzalayacağını ve duyurdu.

California'da 2006'dan bu yana idam cezaları infaz edilmiyor ve infaz yöntemleriyle ilgili bir dizi dava görülüyor.

İdam mahkumlarından hiçbiri serbest bırakılmayacak.

İdam cezasında moratoryum Ocak ayında göreve gelen Vali Newsom'un kampanya vaatlerinden biriydi.

Newsom, özel talimatla birlikte yaptığı yazılı açıklamada "Hükümeti, halkına taammüden ve ayrımcı bir şekilde halkını infaz ediyorsa, medeni bir toplumun dünya lideri olma iddiasında bulunabileceğine inanmıyorum" dedi.

ABD'DE İDAM CEZASI

31 eyalette idam cezası var.

1976'dan bu yana en çok infazı 560 kişiyle Teksak gerçekleştirdi. Teksas'ı 113 idamla Virginia ve 112 idamla Oklahoma izliyor.

Ülkede 2.738 idam mahkumu var.

California 737 kişiyle en çok idam mahkumu olan eyalet ancak 1976'dan bu yana sadece 13 kişi infaz edildi.

California'da idam cezasıyla ilgili yapılan iki referandumda, idam karşıtları kılpayı kaybetmişti. 2012'deki oylamada yüzde 48, 2016'da da yüzde 47 destek almıştı.

Vali Newsom her iki referandumda da idam karşıtlarına destek vermişti.

California Valisi'nin eyaletin 1978 tarihli idam cezası düzenlemesini tamamen kaldırma yetkisi bulunmuyor. Bunun için referandumda destek gerekiyor. Böyle bir oylama en erken 2020 başkanlık seçimlerinde gündeme gelebilir.

Newsom'ın şimdi verdiği ceza tecili göre süresi sonuna kadar geçerli ve şimdiki görev süresi Ocak 2023'te sona errecek.

1978'den bu yana California'da 900'den fazla kişi idama mahkum edildi, ancak sadece 13 kişi infaz edildi.

Resmi verilere göre 79'u doğal nedenlerden ölürken, 26 kişi de intihar etti.

Kaynak: BBC Türkçe

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California Valisi, idam cezası infazlarını durduracak
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