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Pompeo'dan dikkat çeken mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yönetiminin, ’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 15:28
Pompeo'dan dikkat çeken İran mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin baskıları etkisiyle, İran'ın küresel petrol ticaretindeki etkisinin iyice azaldığını ve ihracatının başarısız kaldığını vurguladı.

CERAWeek enerji zirvesinde konuşan Pompeo, İran'ın enerji sektörü ile başta Irak olmak üzere Orta Doğu'da etkisini artırdığını söyledi ve ekledi:

"ABD bağımsız, egemen bir Irak'ı geliştirmek için çalışırken, İran enerjisini bir tabi devlet oluşturmak için kullanıyor. Geçtiğimiz aylarda, dünyadaki İran ham petrolünün akışını azaltmak, İran liderlerini kendi vatandaşlarını korumak, vatandaşlarına istediklerini vermek, terör riskini ve Orta Doğu'daki istikrarsızlığı azaltmaya ikna etmek için çok çalıştık.

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Pompeo'dan dikkat çeken İran mesajı
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