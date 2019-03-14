New York'un ünlü mafya babası evinin önünde öldürüldü

Görgü tanıklarına ve adları açıklanmayan polis kaynakları, Cali'ye en az 6 el ateş açıldığını, daha sonra üzerinden bir araçla geçildiğini söylüyor.

Kimlikleri belirlenemeyen saldırganın mavi bir araçla kaçtığı belirtiliyor.

53 yaşındaki Cali'nin mensubu olduğu Gambino'nun, ABD'de uzun süredir faaliyet gösteren İtalyan kökenli en büyük 5 mafya ailesinden biri olduğu belirtiliyor.

1985'te yine Gambino ailesinden Paul Castellano bir restoranın dışında öldürülmüştü.

HENÜZ GÖZALTINA ALINAN KİMSE YOK

New York polisi, son cinayetin nedeninin bilinmediğini açıkladı.

Polisin yaptığı yazılı açıklamada, henüz gözaltına alınanın olmadığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Frank Cali, mafyanın yönetimini 2015 yılında Domenico Cefalu'dan devralmıştı.

Cali'nin bu zamana kadar sadece tek bir mahkumiyetinin olduğu, haraç almak suçundan 16 ay hapiste kaldığı belirtiliyor.

Gambino ailesinin en ünlü üyesinin ise 1992'de 13 kişiyi öldürmekten ve başka suçlardan mahkum olan John Gotti olduğu kaydediliyor. Gotti, 2002 yılında ölmüştü.

Staten Island ilçesinin Todt Hill mahallesi suç şebekeleriyle ünlü. 1972 yapımı Baba filmindeki mafya organizasyonunun başındaki kurgu karakter Don Corleone'nin evi de filmde bu bölgede yer alıyordu.

Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo ve Bonanno mafya ailelerinin de çok uzun süredir New York'taki organize suç şebekelerini kontrol ettikleri biliniyor.