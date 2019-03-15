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'daki cami saldırısına ABD'den sert tepki

'dan yapılan açıklamada ABD'nin 'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 15.3.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 15:13
Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ABD'den sert tepki

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray, Yeni Zelanda'nın ChristChurch ilçesindeki iki camiyi hedef alan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

"Camilere yönelik saldırı sonrası Yeni Zelanda halkına en samimi duygularımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. 49 masum insan şuursuzca öldürüldü ve birçoğu da yaralandı. ABD Yeni Zelanda'nın yanındadır. Tanrı hepimizi korusun."

Yeni Zelanda'daki katliamcı saldırıdan önce manifesto yayınlamış

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Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ABD'den sert tepki
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