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Maduro'dan kabinesinde köklü değişim sinyali

Devlet Başkanı kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019 09:23
Maduro'dan kabinesinde köklü değişim sinyali

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kabinesindeki tüm isimlerin görevlerini bırakmaya hazır olmasını istedi.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da ABD destekli muhalefetin 2 aydan fazla süredir rahat nefes aldırmadığı Devlet Başkanı Maduro, kabinesinde köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Maduro'nun tüm bakanlardan görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istediği bilgisini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez duyurdu.

Rodriguez, sosyal medya paylaşımında, "Devlet Başkanı Maduro bütün kabineye köklü bir yeniden yapılandırma gereği görevlerini bırakmaya hazır olmalarını istedi." ifadelerini kullandı.

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Maduro'dan kabinesinde köklü değişim sinyali
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