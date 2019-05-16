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'li heykeltraş 'un 'Tavşan' heykeli rekor fiyata satıldı

'li heykeltraş 'un ''Tavşan'' isimli paslanmaz çelikten yapılan ve 91,1 milyon dolara satılan heykeli, hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser oldu.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 10:29
ABD'li heykeltraş Jeff Koons'un 'Tavşan' heykeli rekor fiyata satıldı

ABD'li heykeltraş Jeff Koons'un ''Tavşan'' isimli paslanmaz çelikten yapılan heykeli 91,1 milyon dolara rekor fiyata satıldı.

Koons'un tavşan figürlü heykeli, Christie's müzayede evince New York'ta açık artırmaya sunuldu.

''Tavşan'' isimli paslanmaz çelikten yapılan ve 91,1 milyon dolara rekor fiyata satılan heykel, hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser oldu.

HOCKNEY'İN REKORUNU ELİNDEN ALDI

ABD'li heykeltraş Koons'un ''Tavşan'' heykeli, İngiliz ressam David Hockney'in "Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosunun rekorunu elinden almış oldu.

Hockney'in tablosu geçen Kasım ayında 90,3 milyon dolara satılmış ve hayattaki bir sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser olmuştu.

Jeff Koons'un 1986 yılında yaptığı ''Tavşan'' heykeli Christie's müzayede evi tarafından 20. yüzyıl sanatının ''en ikonik'' eserlerinden biri olarak tanımlanıyor.

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ABD'li heykeltraş Jeff Koons'un 'Tavşan' heykeli rekor fiyata satıldı
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