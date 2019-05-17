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ABD’de feci olay! F-16 jeti böyle düştü

ABD’de bir F-16 jeti, eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, depoda ise çıktı.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:12
ABD’de feci olay! F-16 jeti böyle düştü

ABD'de bir F-16 jeti, eğitim uçuşu sırasında büyük bir deponun çatısına düştü. Pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, depoda ise yangın çıktı.

ABD'de F-16 jeti düştü, pilot paraşütle atlayarak kurtuldu

Kaza, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Moreno Valley şehrindeki 'March Air Reserve Üssü'nde yerel saat ile 15:45'te meydana geldi. Yetkililer, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu ve önlem olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca, uçağın düştüğü depoda yangın çıkarken, yakınlarda bulunan bir otoban güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Uçağın düşme anı ise bir acacın yol kamerasınca kaydedildi.

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ABD’de feci olay! F-16 jeti böyle düştü
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