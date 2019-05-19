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’nda korkutan yangın

’un ünlü ’nda bulunan elektronik reklam panolarından birisinde yangın çıktı. Yangının sebebi belirlenemezken; itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 12:50
Times Meydanı’nda korkutan yangın

New York'un ünlü Times Meydanı'nda bulunan elektronik reklam panolarından birisinde yangın çıktı. Yangının sebebi belirlenemezken; itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

Olay, ABD'nin New York şehrinde bulunan ünlü Times Meydanı'nda, yerel saat ile 15:00 civarında gerçekleşti. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Times Meydanı'nda bulunan bir elektronik reklam panosunda yangın çıktığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının söndürüldüğü belirtildi.

Çıkan yangına dair inceleme yapıldığı; henüz yangının çıkış nedeninin belirlenemediği belirtildi.

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Times Meydanı’nda korkutan yangın
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