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"Trump, ile ticaret görüşmelerini tamamlamak istiyor"

ABD Tokyo Elçisi William Hagerty, ABD Başkanı ’ın, ile ticaret görüşmelerini gelecek haftalarda tamamlamak istediğini duyurdu.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 12:45
Trump, Japonya ile ticaret görüşmelerini tamamlamak istiyor

Hagerty ayrıca 27 Mayıs tarihinde biri araya gelecek olan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Başkanı Trump'ın, tarım ve sanayi ürünlerininin ön planda olacağı görüşmelerinden "kayda değer" bir ilerleme kaydedileceğini umduğunu söyledi.

Elçi, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının imzalanacağı tarihin, Abe ve Trump'ın görüşmeleri sonrasında bir araya gelecek olan, Japonya Finans ve Ekonomik Politikalar Bakanı Toshimitsu Motegi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer'ın müzakerelerine bağlı olduğunu ekledi.

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"Trump, Japonya ile ticaret görüşmelerini tamamlamak istiyor"
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