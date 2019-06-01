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'de Kadir Gecesi

'nin eyaletinde yaşayan 'ni ihya etmek için camilere akın etti.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 1.6.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 09:14
New Jersey'de Kadir Gecesi

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ihya etmek için camilere akın etti.

Bergen Diyanet Camisi'nin organize ettiği sokak iftarında bir araya gelen yüzlerce Müslüman ve gayrimüslim birlikte iftar açtı.

Ezan sesinin dışarı verilmediği New Jersey'de, iftar nedeniyle canlı ezan okunmasına da müsaade edilmedi.

İftar yemeğinin ardından çocuklara yönelik İngilizce Hacivat-Karagöz oyunu gösterisi düzenlendi.

Camiyi dolduran Müslümanlar, teravih namazının ardından İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

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New Jersey'de Kadir Gecesi
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