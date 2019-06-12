Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Amerika Haberleri > ABD'den kritik terör ziyareti... O isim Türkiye'ye geliyor...

ABD'den kritik terör ziyareti... O isim 'ye geliyor...

Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, 'yi ziyaret ederek, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve , ve ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 18:54
ABD'den kritik terör ziyareti... O isim Türkiye'ye geliyor...

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales'in, Türkiye'ye ziyaret ederek, birtakım resmi temaslarda bulunacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sales'in Türkiye'ye ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Terörle Mücadele Koordinatörü Sales'in bu hafta içinde Ankara'ya giderek Türk yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmelerde, yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi ve yargılanması, sınır güvenliği, teröristlerin hareket alanlarının kısıtlanması ve PKK, El Kaide ve DAEŞ ile mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den kritik terör ziyareti... O isim Türkiye'ye geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN