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Trump'tan Cumhuriyetçi senatörleri "" için 'a davet etti

Başkanı 'ın, ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen bazı Cumhuriyetçi senatörleri 'a davet ettiği bildirildi. gazetesinin haberine göre, görüşmenin salı günü gerçekleşmesi bekleniyor.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 23:13
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörleri Türkiye için Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtildi.

"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

Önceki gün Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti.

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Trump'tan Cumhuriyetçi senatörleri "Türkiye" için Beyaz Saray'a davet etti
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