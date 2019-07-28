Trump, Milli İstihbarat Direktörünü görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevden ayrılacağını açıkladı.

Trump, boşalan koltuğa Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas milletvekili John Ratcliffe'i aday gösterdiğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Kongre Üyesi Texaslı John Ratcliffe'in Milli İstihbarat Direktörülüğüne aday gösterileceğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum.

Eski bir savcı olan John, sevdiği ülke için büyük liderlik edecek ve ilham verecek. Mevcut Direktör Dan Coats, 15 Ağustos'ta görevden ayrılacak. Ülkemize vermiş olduğu büyük hizmet için Dan'e teşekkür ediyorum. Başkan Vekili kısa bir süre sonra duyurulacak" ifadelerini kullandı.

RATCLİFFE'İ ADAY GÖSTERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyesi John Ratcliffe'i Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Teksas vekili ve eski savcı Ratcliffe'i ülkedeki çatı istihbarat kurumunun başına getireceğini duyurdu.





Donald Trump, halen bu görevi yürüten Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını, Coats'a hizmetleri için teşekkür ettiğini, onun yerine vekaleten göreve gelecek ismi ise en kısa zamanda açıklayacağını belirtti.

Trump'ın adayı Ratcliffe'in bu göreve gelebilmesi için Senato'da onay alması gerekiyor.

ABD'deki istihbarat kurumlarının çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, özellikle 2016'daki ABD başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın siber saldırılarla seçimlere müdahale girişimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalara imza atmıştı.

Bu görevi yaklaşık 2 yıldır sürdüren Coats, Rusya soruşturmasının başlangıcında, söz konusu seçimlere müdahale girişimlerinin Moskova merkezli olduğu açıklamalarını yapan isim olarak kayıtlara geçmişti.