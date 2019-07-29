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Son dakika haber: ABD California'da yemek festivaline silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! İşte ilk görüntüler
Son dakika haber: ABD California'da yemek festivaline silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! İşte ilk görüntüler
Edinilen son dakika bilgisine göre, ABD'nin California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...