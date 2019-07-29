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Son dakika haber: ABD 'da yemek festivaline silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! İşte ilk görüntüler

Edinilen son dakika bilgisine göre, ABD'nin eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe duyuluyor. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar...

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 08:37
Son dakika haber: ABD California'da yemek festivaline silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! İşte ilk görüntüler

ABD medyasında yer alan son dakika haberlerine göre, 'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.

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Son dakika haber: ABD California'da yemek festivaline silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! İşte ilk görüntüler
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