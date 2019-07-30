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... 'den , ve 'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı!

haberi; yönetiminin, , ve 'ya toplamda 1,5 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 22:51
Son dakika... ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı!

Son dakika haberi; Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongrenin bilgilendirdirildiği kaydedildi. Üç ayrı paket halinde onaylanan silah satışlarının her biri için Kongreye ayrı ayrı mektuplar gönderen ajans, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya toplamda 1,5 milyar dolarlık silah satışına onay verildiğini bildirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Buna göre, Mısır'ın 554 milyon dolar karşılığında "Oliver Hazard Perry" tipi savaş gemileri, FMC füze botları ve MHC/CMH mayın arama gemileri için teknik desteğin yanı sıra 25 ve 28 metrelik iki hızlı devriye botu satışının yer aldığı kaydedildi.

Güney Kore'nin ise 950 milyon dolar karşılığında elinde bulundurduğu 30 adet RQ-4 Block tipi insansız hava aracı için lojistik destek, uçuş eğitimi, iletişim ekipmanı, parça ve bakım desteği alacağı belirtildi.

Ayrıca Kanada'nın da 44 milyon dolar kaşılığında 152 adet MIDS-JTRS gelişmiş askeri iletişim ekipmanı, teknik destek ve parçalarını alacağı kaydedildi.

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Son dakika... ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı!
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