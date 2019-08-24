Amerika bunu konuşuyor

ABD'de yapay döllenme ile doğan çok sayıda kişi DNA testlerinden biyolojik babalarının işlemleri yapan doktorları olduğunu öğrendi.

Teksas'ın Nacogdoches, kentinde büyüyen Eve Wiley, 16 yaşındayken donor spermleri ile yapay döllenme yoluyla annesinin kendisine hamile kaldı.

New york Times'ta yer alan habere göre, şu anda 65 yaşında olan annesi Margo Williams, kocasının kısır olduğunu söyleyerek doktor Kim McMorries'ten yardım talep etti. Williams, doktoru McMorries'e sperm donorü kullanıp kullanamayacağını sordu. Doktor McMorries ona Kalifornia'da bir sperm bankası bulduğunu söyledi.



Bayan William Eve'i dünyaya getirdi. Şu anda 32 yaşında olan ve Dallas'ta yaşayan Eve Wiley, 2017 ve 2018 yılında on milyonlarca Amerikalı gibi DNA testi yaptırdı.Sonuçlar, biyolojik babasının söylenildiği gibi Kalifornia'daki sperm bankasındaki donörlerden olmadığını, biyoloji babasının doktoru olduğunu belirledi. Bu haber Wiley'i derinden sarstı. McMorries'in avukatları ise iddiayı reddetti.



Benzeri vakaların ABD'de ve dünyanın başka ülkerinde de yaşandığı ortaya çıktı.

Indiana Universitesi'nden Hukuk Profesörü Doktor Jody Madeira, ABD ve diğer ülkelerdeki yirmiden fazla dosyayı takip ediyor. Vaka Conecticut, Vermont, Idaho, Utah ve Nevada gibi eyaletlerde ve İngiltere Güney Afrika, Almanya ve Hollanda'da görüldü.