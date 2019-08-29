Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Amerika Haberleri > Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da

resmen 'da

?, Portekizli yıldız futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 19:35
Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da

Beşiktaş'tan ayrılan Quaresma'nın yeni adresi yine İstanbul oldu. Portekizli yıldız, kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Lacivertli beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından, Quaresma'nın kariyeriyle ilgili bir video paylaşıldı ve "Hoş Geldin Ricardo Quaresma" denildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN