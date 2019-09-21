Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta Suudi petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya karşılık İran'a yapılacak olası bir askeri harekatı "kesinlikle" desteklemediğini belirtti.

Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) verdiği mülakatta Pelosi, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan bahsederek İran'a yönelik olası bir askeri operasyona karşı olduğunu kaydetti.

California Demokrat Vekili Pelosi, "Bir gazeteciyi doğrayan ve kalıntılarını kimyasal maddelerle eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar. Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum. Bu hangi anlaşmanın bir parçası?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımların ötesine gitmeyeceğine inandığını belirten Pelosi, "Başkan Trump'ın İran'ı vuracağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir savaşa gidecek iştah olmadığını biliyor." diye konuştu.

Pelosi'nin yorumu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a yönelik uluslarası destek için çıktığı Orta Doğu ziyareti sırasında geldi.

Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tuttuğunu tekrarlamış ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak tanımlamıştı.

Trump da perşembe günü, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan raporda Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan sorumlu tutulmuş, aralarında Veliaht Prensi bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.