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Son dakika haberi: Trump'tan 'ne "beklenmedik ziyaret"

Başkanı 'ın beklenmedik şekilde 'nin yapıldığı () salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 19:42 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 19:46
Son dakika haberi: Trump'tan İklim Zirvesi'ne beklenmedik ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

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Son dakika haberi: Trump'tan İklim Zirvesi'ne "beklenmedik ziyaret"
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