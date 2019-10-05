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'de kan donduran görüntüler! Kediye dakikalarca işkence etti

'de vicdansız adam bir kediye dakikalarca işkence etti. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler adeta kan dondurdu. Görüntüleri izleyen site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası cani adam gözaltına alındı.

DHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 16:36

ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI!

Olay ABD'nin Houston kentinde bir sitede meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adamın bir kediyi havuza attığı, dışarı çıkmaya çalışan kediye vurarak onu birçok kez havuzun ortasına fırlattığı görülüyor. Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın 'hayvanlara işkence' suçlaması ile hâkim karşısına çıkarılacağını yazdı.

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ABD'de kan donduran görüntüler! Kediye dakikalarca işkence etti
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