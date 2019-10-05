Trump'tan Demokratlara "seçimlere müdahale" suçlaması

Trump, Kongre'deki Demokratların kendisi hakkında başlattığı azil soruşturmasına ilişkin Twitter hesabından çeşitli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin muhbir raporunun "gerçeğin yanından bile geçmediğini" savunan Trump, "(Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam) Schiff ve (Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi, bu görüşmenin dökümünü yayımlayacağımı asla düşünmediler. Bunu yapmam onlara sürpriz oldu ve yakalandılar. Bu soruşturma Amerikan halkına yönelik bir sahtekarlık!" ifadelerini kullandı.

Trump, başka bir tweetinde ise "Hiçbir iş yapmayan Demokratlar, sadece 2020 seçimlerine müdahale etmiyor, 2016 seçimlerine de müdahale etmeyi sürdürüyorlar. Onlar durdurulmalı!" çağrısında bulundu.

Demokrat Partinin 2016'daki Başkan Adayı Hillary Clinton hakkındaki yolsuzluk iddialarını da sürdüren Trump, "Sahtekar Hillary Clinton, ABD Kongresi'nin resmi olarak talep ettiği 33 bin maili, çağrıyı aldıktan sonra silip asitle temizleyebilir ama ben Ukrayna Devlet Başkanı ile kurallara uygun tek bir telefon görüşmesi yapamam öyle mi? Cadı Avı!" görüşünü paylaştı.

- POMPEO'DAN KONGRE'NİN ÇAĞRISINA YANIT

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kongre'nin bakanlıktan Ukrayna'ya ilişkin istediği belgeler hakkında Yunanistan ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.

Pompeo, "Bizden talep edilen belgelere yönelik ilk yanıt olarak, Dışişleri Bakanlığı dün gece Kongre'ye bir mektup gönderdi. Kanunun gerektirdiği her şeyi kesinlikle yapacağız." diye konuştu.

- TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Trump ile Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu.

Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

ABD Başkanı Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.