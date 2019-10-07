Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Amerika Haberleri > Trump sonunda itiraf etti! "Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk"

Trump sonunda itiraf etti! "Kürtlerle değil ile iş tuttuk"

ABD Başkanı , Orta Doğu Uzmanı Michael Doran'ın " döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi 'nın kollarına atıyorduk" paylaşımını kendi Twitter hesabından paylaştı. Trump, Doran'ın AA'nın 2018'deki bir panelde çektiği videoya yer verdiği paylaşımını da retweet etti.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 21:14
Trump sonunda itiraf etti! Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuğu yönündeki bir içeriği, Twitter hesabından paylaştı.

Trump, Twitter hesabında, Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran'ın ABD'nin Suriye kararına destek veren paylaşımlarına yer verdi.

Başkan Trump, Dorian'ın yaptığı "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk." paylaşımını retweet etti.

Trump, Dorian'ın Ocak 2018'de Washington'da katıldığı bir panelde, Anadolu Ajansının (AA) çektiği videoyu kullanarak, "Suriye'nin kuzeyinde gördüklerinize şaşırıyor musunuz? Ben şaşırmıyorum. Ocak 2018'de Obama'nın bizi Türkiye'ye ilişkin koyduğu ikilemi açıklamıştım." paylaşımına da sayfasında yer verdi.

Söz konusu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump sonunda itiraf etti! "Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN