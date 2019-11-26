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yönetiminden merkezli şirketine yaptırımı

yapılan yazılı açıklamada, Merkezli adlı şirketinin, Küba'nın devlet yönetimindeki Cubametales adlı petrol şirketi adına petrol ithalatı ve ihracatı yaptığı belirtildi.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 26.11.2019 22:31
ABD yönetiminden Küba merkezli petrol şirketine Venezuela yaptırımı

Açıklamada, Cubametales'in geçen temmuz Washington yönetimi tarafından, Venezuela'ya yaptırımları deldiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığına işaret edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, gayrimeşru diktatör Nicolas Maduro'ya yardım eden Küba'nın yasa dışı kar sağlamasını duraklatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımlar kapsamında, Corporacion Panamericana adlı şirketin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve ABD'lilerin bu şirketle iş yapması yasaklanacak.

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ABD yönetiminden Küba merkezli petrol şirketine Venezuela yaptırımı
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