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yetkilisi: "Erken uyarı sistemleri 'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit etti"

'nin erken uyarı sistemlerinin 'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit edip koalisyon kuvvetlerinin tedbir almasına imkan sağladığı bildirildi.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 8.1.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 22:34
Pentagon yetkilisi: Erken uyarı sistemleri İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit etti

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'nin erken uyarı sistemleri İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit ederek Amerikan ve koalisyon kuvvetlerine gerekli tedbirleri alması için yeterince zaman sağladı." dedi.

AA muhabirinin, "Irak yönetiminden de İran saldırısına dair herhangi bir uyarı aldınız mı?" sorusunu yönelttiği yetkili, "Irak ile iletişimimizin içeriğine giremeyeceğim ancak sahada füzeleri tespit edecek yeterli kapasitede sistemimiz var." diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran yönetimi saldırıyı "oldukça başarılı" şeklinde niteledi.

ABD yönetimine göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine missileme olarak yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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Pentagon yetkilisi: "Erken uyarı sistemleri İran'ın fırlattığı füzeleri çok önceden tespit etti"
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