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Başkanı Trump'tan flaş '' açıklaması: Yanlışlıkla düşürülmüş olabilir

Başkanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump Düşen İran'ın yanlışlıkla vurmuş olabileceğini söyledi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 20:29 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 21:00
ABD Başkanı Trump'tan flaş 'İran' açıklaması: Yanlışlıkla düşürülmüş olabilir

ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump Düşen Ukrayna uçağını İran'ın yanlışlıkla vurmuş olabileceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

İran bizi vurdu ama hiçbir zarar görmedik.
Süleymani çok daha önce vurulmalıydı.
İran'a olan yaptırımların devam edip etmemesi İran'ın atacağı adımlara bağlı.

TRUMP: YANLIŞLIKLA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİR
Düşen uçakla ilgili ABD'li yetkililer ve ABD Başkanı Trump da açıklamalarda bulundu.

Trump açıklamasında "Biri bir hata yapmış olabilir. Kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var" diyerek uçağın İran ordusu tarafından düşürülmüş olabileceği imasında bulundu.

Reuters'a konuşan Amerikalı yetkililer ise "İran uçağı kazara düşürmüş olabilir, bu ihtimali değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran - ABD gerilimi hakkında kritik açıklamalar! Taraflar geri adım attı

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ABD Başkanı Trump'tan flaş 'İran' açıklaması: Yanlışlıkla düşürülmüş olabilir
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