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, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla 'ya gönderiyor

'nin, güney sınırına gelen göçmenleri çoğu zaman nereye gittiklerini söylemeden uçaklarla 'ya gönderdiği ortaya çıktı.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 13.1.2020 23:44 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 23:50
ABD, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor

Washington Post gazetesinin haberine göre, Honduras ve El Salvador'dan gelerek ABD'ye sığınmak isteyen göçmenler uçaklarla Guatemala'ya gönderiliyor.

Göçmenlerin nereye gittikleri söylenmeden uçaklara bindirildiği belirtilen haberde, Guatemala'ya inenlerden bu ülkeye sığınma başvurusu yapmalarının istendiği, başvuru yapmayanlara 72 saat içinde ülkeden ayrılmalarının söylendiği ifade edildi.

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Guatemala göçmen birimine göre, ülkeye gönderilen 143 Honduraslı ve El Salvadorlu göçmenden sadece 5'i sığınma başvurusunda bulundu.

ABD'ye geçen sene Guatemala'dan, sığınma başvurusu yapmak isteyen 264 bin göçmen geldi.

Trump yönetiminin, en fazla göçmen veren ülkelerden biri olan Guatemala'ya göçmenleri geri göndermesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.

İnsan hakları savunucuları, Guatemala'nın düzgün bir sığınma programının bulunmadığını ve ülkedeki sığınma memurlarının sayısının 12'den az olduğunu belirtiyor.

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ABD, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor
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