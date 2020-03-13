ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs önlemleri hakkında açıklama! Ulusal acil durum ilan edildi

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret etti.

Son dakika! Trump "Ulusal acil durum" ilan etti! | Video

ABD Başkanı Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime." ifadesini kullanarak, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti.

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

ACİL DURUM İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal acil durum ilanı Stafford Yasası isimli yasaya dayanıyor. Felaket durumları için kullanılan yasaya göre Beyaz Saray bundan sonra Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nı (FEMA) ülkenin istediği bölgesine yönlendirebilecek.

Ayrıca acil durum ilanı nedeniyle federal hükümet, felaketler ve sağlık krizlerinden zarar gören eyaletlerle doğrudan mali yardım gönderebilecek.

Ülke çapında ilan edilen acil durum ayrıca her bir eyalete, acil durum çalışanları, yapılacak testler, medikal destekler ve aşılar için yapılan masrafların yüzde 75'ini federal hükümetten talep etme hakkı verecek.

Stafford Yasası'na dayanan acil durum ilanı ABD'de seyrek kullanılan bir yetki. Son olarak eski başkanlardan Bill Clinton 2000 yılında Batı Nil virüsü nedeniyle aynı yasayı kullanarak ulusal acil durum ilan etmişti.

ABD'DE VAKA SAYISI 1268, ÖLÜ SAYISI 41

Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar tespit edilebilen 1268 koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41.

ABD'de koronavirüs vakalarının sıklaşmasının ardından ABD hükümeti ve özel sektör bir dizi önlem açıklamıştı. Beyaz Saray yönetimi, Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri bir aylığına askıya alırken, İngiltere'den uçuşlar bu listenin dışında tutulmuştu.

Öte yandan ülkede başta NBA ve NFL olmak üzere birçok spor organizasyonu iptal edilmiş, çok sayıda şirket ise çalışanlarına evden çalışma talimatı verdiklerini açıklamıştı.

Ülkede yaşanan koronavirüs salgını ve beraberinde yaşanan panik piyasaları da etkilemiş, Perşembe günü Wall Street'te 1987'deki 'Kara Pazartesi'den bu yana yaşanan en büyük çöküş yaşanmıştı.