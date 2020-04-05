Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Amerika Haberleri New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı

'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı

'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 6.4.2020 03:34 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 03:40 ABONE OL
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı

ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Fırıncının, paraları dezenfekte etmek için uyguladığı yöntem şaşkına çeviriyor

Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Kovid-19 vakası rapor edilmedi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA