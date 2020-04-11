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Kovid-19 nedeniyle 'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

Salgının en çok etkilediği ülkelerden Amerika'da flaş karar alındı. Salgının yeni merkez üssü olarak anılan 'ta eğitime korona arası verildi. ’de New York’ta okulların eylüle kadar kapalı kalacağı belirtildi.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 11.4.2020 18:51 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 18:55 ABONE OL
Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkili olduğu New York'ta okulların eylüle kadar kapalı kalacağı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, okulların bu dönem kapalı kalacağını belirterek, "Bu kolay bir karar değil ama doğru bir karar." ifadelerini kullandı.

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De Blasio, yaza kadar internet üzerinden eğitime devam edileceğini, nisan sonuna kadar ihtiyacı olan öğrencilere gerekli cihazları dağıtacaklarını söyledi.

Uzaktan öğrenimin giderek daha iyi çalıştığını belirten de Blasio, "Bu karar açıkça birçok hayatı kurtarmaya yardım edecek." diye konuştu.

ABD'deki en geniş okul sistemine sahip New York'ta 1800 okul ve 1,1 milyon öğrenci bulunuyor.

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Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak
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