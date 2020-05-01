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Trump'tan ve 'ye "Çin'in kuklaları" benzetmesi

Başkanı , "yalan haberci" ve "halkın düşmanı" olarak nitelediği basın kuruluşları ve için "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 1.5.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 19:05 ABONE OL
Trump'tan CNN ve NBC'ye Çin'in kuklaları benzetmesi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, "NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!" ifadesini kullandı.

- TRUMP'IN ÇİN'E VİRÜS SAVAŞI

Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.

Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.

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Trump'tan CNN ve NBC'ye "Çin'in kuklaları" benzetmesi
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