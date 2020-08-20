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Trump’ın eski danışmanı gözaltına alındı

Başkanı ’ın eski danışmanı dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 17:50 Son Güncelleme: 20.8.2020 18:06 ABONE OL
Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, ABD-Meksika sınırına inşa edilen duvar için yapılan "We build the wall" (Duvar inşa ediyoruz) kampanyasına bağış yapan vatandaşları dolandırdığı iddiası ile gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bannon ve beraberindeki Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea'nin duvar kampanyasına bağış yapan yüzbinlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilirken, kampanya ile yaklaşık 25 milyon Dolar bağış toplandığı ifade edildi. Bakanlık, Bannon'un kişisel harcamaları için yapılan bağış paralarında yaklaşık 1 milyon dolar harcadığını öne sürdü.

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Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon gözaltına alındı
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