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Trump’tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine

ABD Başkanı , çatışmalarda ölen ABD askerleriyle ‘kaybedenler’ ve ‘enayiler’ diyerek alay ettiği iddialarına verdi. Trump, yapılan haberleri utanç verici bulduğunu ve kendisinin ordu için yaptıklarını kimsenin yapmadığını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 17:33 Son Güncelleme: 5.9.2020 17:39 ABONE OL
Trump’tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepki

Başkan Trump, Atlantic Dergisi ve bazı medyanın ABD askerlerini aşağıladığı haberlerine sert yanıt verdi. Trump "Benim yaptığım bütçeleri ve askeri bütçeleri kimse yapmadı. Ordu için maaş zamları yapıyoruz. Bu utanç verici bir durum, berbat bir dergi, okumadım "dedi.

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Trump, Paris'te ABD mezarlığını ziyaret etmemesinin sebebinin kötü hava şartları olduğunu vurgulayarak Gizli Servisin kendi güvenliğini düşünerek mezarlıkta yapılacak törene katılmaması konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti. Trump'a destek veren First Lady Melania Trump ise iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

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Trump’tan ABD askerlerini aşağıladığı haberine sert tepki
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