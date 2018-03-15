Çankırı'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Çankırı-Ankara karayolu Çankırı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çankırı'dan Ankara'ya hasta taşıyan Hüseyin Erbaş (39) idaresindeki 34 JV 7316 plakalı hasta nakil aracı, Kemal Özdemir'in (31) kullandığı 18 DN 133 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda 112 ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada araçta bulunan şoför Kemal Özdemir'in yanı sıra Polat Özdemir (6), Mehmet Yamanda (9), Firdevs Özge Yamanda (27) ve Cemile Özdemir (51) yaralandı. Araçta bulunan yaralılar ile hasta nakil aracında bulunan İbrahim Mehmetoğlu (62) ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.