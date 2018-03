Dönüşümün ressam kadınları

BUGÜN NELER OLDU

15 yıl öncesine kadar gecekondularla anılan ve neredeyse hiç kültürel etkinliğin yapılmadığı Altındağ'da, kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte kadınlar da dönüştü. Altındağ Belediyesi'nin kadın eğitim ve kültür merkezlerinde resim dersi alan yüzlerce kadından bazıları hastalığını yeniyor bazıları ise hayallerini çiziyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde zaman zaman sergiler açan kadınlar ilçedeki dönüşümü gözler önüne seriyor. Daha önceleri genellikle suç unsurları ile anılan ilçenin artık kültür ve sanatla ön plana çıktığını belirten Altınağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, "60 bini bulan kadın üyemizin olduğu kültür merkezlerinde eğitim gören kadınlar girişimcilikleri, ekonomiye verdikleri katkı ve kültür sanat faaliyetleri ile artık adlarından söz ettiriyor. Kadın konulu sergimizde resim kurslarına yeni başlayanlardan dört yılı aşkındır resim kursu alanlara kadar pek çok üyemizin resimleri sergileniyor. 10 yıl öncesinde hiçbir kültür sanat faaliyetinin olmadığı bir bölgede kadınların kentsel dönüşüm sonucunda ulaştıkları bu başarı Türkiye'ye örnek. Her platformda 'Altındağ'ın dönüşümü Altındağ'ın altın kadınları sayesinde olmuştur' derim. Sadece Altındağ'da değil, Türkiye'de ekonomik ve bilgi birikim anlamında kadınlarımız ne kadar güçlü ve donanımlı ise Türkiye de o kadar güçlüdür" dedi.AltındağBelediyesi'nin kurslarınakatılarak resimyapmayı öğrendiğinive kadınlarınisterse her şeyibaşarabileceklerinibelirteren SevdaSağıroğlu, resimleriniözgürlükçü bir yaklaşımlatuvale yansıttığınısöyleyerek,"Eserlerimi kadınayönelik çiziyorum veeserlerimde kadınlarınher şeyi başarabileceğitemasınıkullanıyorum.Bugün Şanlıurfa'danAnkara'ya kadar genişbir coğrafyada resimlerimsergileniyor"ifadelerini kullandı.Parkinsonhastalığı nedeniyle günlük hayatta çatal kaşık tutmakta güçlük çeken ancak resim kurslarında fırça tutan Özden Ateş'in yaptığı resimler beğeni topluyor. Ateş, "Parkinson hastasıyım, hareket ettirdiği için ellerime iyi geliyor. Resim yaparken hastalığımı unutuyorum ama günlük hayatımda el işi yapmam, kalem tutmam, çatal kaşık tutup yemek yapmam çok zor. Resim yapmak psikolojik olarak bana çok iyi geliyor" diye konuştu.Kadıneğitim kültür merkezinde yeni resim kursu almaya başlayan üniversite mezunu ve ev kadını olan Yasemin Levent de, "Kurslarda öğretmenlerimin yönlendirmesi sonucunda resme ilgi gösterdim. Bir yıldır eğitim görüyorum ve ilk çalışmamı kadın konulu resim sergisinde sergiliyorum. Bu duygu çok güzel ve tarif edilemez" diyerek duygularını aktardı.Sevda Topçu ise "Altındağ Belediyesi'nin kadın eğitim ve kültür merkezlerinde resim yapmasını öğrendim. Ev kadınıyım, resim yaparken sakinleşiyorum ve huzurlu oluyorum. Kendimi resme veriyorum. Resim yaparken mutluyum ve bu mutluluk bana yetiyor. Kafanız sadece o renklerin içinde oluyor ve her şeyi bir kenara koyuyorsunuz" dedi.