Kardeşlik köprüsü

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören'in kardeş belediyeleri arasında yer alan Muş Bulanık ile kardeşlik bağlarını güçlendiren bir adımı da minikler attı. Keçiören Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencilerinin Muş Bulanık ilçesindeki kardeşleri için hazırlamış oldukları kitap, kırtasiye ve oyuncak kolileri Keçiören Belediyesi tarafından teslim edildi. Muş Bulanık Kaymakamlığı'na teslim edilen koliler ilçenin en ücra köylerindeki çocuklara ulaştırıldı. Bu kardeşlik köprüsüyle Keçiören Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencileri sanal dünyanın dışında iki kültür arasında gerçek dostluklar kurulmasına aracı olacak mektup arkadaşları bulmayı da hedefliyor. Mektuplaşma kültürünü yaşatarak aralarındaki dostluğu da artıracak çalışma, minikleri şimdiden sabırsızlandırıyor.Çocuklar arasında kurulan bu dostluk köprüsünün örnek olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Biz Keçiören olarak Bulanık ilçesiyle kardeş belediyeyiz. Bulanık ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince destek oluyoruz. Şimdi bizim aramızdaki bu kardeşlik çocuklar arasında da oluşmaya başladı. Oradaki kardeşleri için hazırladıkları kolileri ulaştırdık. Böylece daha küçük yaşta paylaşma, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve sevgi bağları oluşuyor, güçleniyor" dedi.insandeğişir, dünyadeğişir' fikriyle yolaçıkan Adem SoydemirAnadolu Lisesi öğrencileriise 'Paylaşmak güzeldir' adlı projeyle Yozgat'tabulunan dezavantajlı öğrencilere giyecekve kitap yardımında bulundu. Harçlıklarınıbirleştirerek aldıkları kıyafetleri özenle paketleyenöğrenciler, kıyafetleri öğretmenlerininyardımıyla Yozgat'a kargoladı. Proje ile öğrencilerarasındaki dayanışma ve paylaşma fikrininartacağını belirten Adem Soydemir AnadoluLisesi'nin danışman öğretmeni Damla Altıner,"Bu gibi projelerle öğrencilerimiz farklı dünyalarıkeşfedebilecek, farklı hayatlar yaşayaninsanlarla empati kurabilecek, ihtiyaç sahipleriinsanlarındaher zamanyanında olabileceklerdir.Test kitabındançalışma kitabına, yeni kıyafetlerdendergilere kadar birçok ürünü 15 kolihalinde gönüllü öğrencilerimizle paketledik"diye konuştu.