Kardeşlik köprüsü

Keçiören'in kardeş belediyeleri arasında yer alan Muş Bulanık ile kardeşlik bağlarını güçlendiren bir adımı da minikler attı. Keçiören Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencilerinin Muş Bulanık ilçesindeki kardeşleri için hazırlamış oldukları kitap, kırtasiye ve oyuncak kolileri Keçiören Belediyesi tarafından teslim edildi. Muş Bulanık Kaymakamlığı'na teslim edilen koliler ilçenin en ücra köylerindeki çocuklara ulaştırıldı. Bu kardeşlik köprüsüyle Keçiören Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencileri sanal dünyanın dışında iki kültür arasında gerçek dostluklar kurulmasına aracı olacak mektup arkadaşları bulmayı da hedefliyor. Mektuplaşma kültürünü yaşatarak aralarındaki dostluğu da artıracak çalışma, minikleri şimdiden sabırsızlandırıyor. KOLİLERİ ULAŞTIRDIK
Çocuklar arasında kurulan bu dostluk köprüsünün örnek olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Biz Keçiören olarak Bulanık ilçesiyle kardeş belediyeyiz. Bulanık ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince destek oluyoruz. Şimdi bizim aramızdaki bu kardeşlik çocuklar arasında da oluşmaya başladı. Oradaki kardeşleri için hazırladıkları kolileri ulaştırdık. Böylece daha küçük yaşta paylaşma, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve sevgi bağları oluşuyor, güçleniyor" dedi. PAYLAŞMAK GÜZELDİR 'Bir
insan
değişir, dünya
değişir' fikriyle yola
çıkan Adem Soydemir
Anadolu Lisesi öğrencileri
ise 'Paylaşmak güzeldir' adlı projeyle Yozgat'ta
bulunan dezavantajlı öğrencilere giyecek
ve kitap yardımında bulundu. Harçlıklarını
birleştirerek aldıkları kıyafetleri özenle paketleyen
öğrenciler, kıyafetleri öğretmenlerinin
yardımıyla Yozgat'a kargoladı. Proje ile öğrenciler
arasındaki dayanışma ve paylaşma fikrinin
artacağını belirten Adem Soydemir Anadolu
Lisesi'nin danışman öğretmeni Damla Altıner,
"Bu gibi projelerle öğrencilerimiz farklı dünyaları
keşfedebilecek, farklı hayatlar yaşayan
insanlarla empati kurabilecek, ihtiyaç sahipleri
insanların
da
her zaman
yanında olabileceklerdir.
Test kitabından
çalışma kitabına, yeni kıyafetlerden
dergilere kadar birçok ürünü 15 koli
halinde gönüllü öğrencilerimizle paketledik"
diye konuştu.