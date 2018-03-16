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Kardeşlik köprüsü

Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencileri Muş’taki, Adem Soydemir Anadolu Lisesi öğrencileri de Yozgat’taki öğrencilere harçlıkları ile giyecek ve kırtasiye yardımı gerçekleştirdi

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018
Kardeşlik köprüsü
Keçiören'in kardeş belediyeleri arasında yer alan Muş Bulanık ile kardeşlik bağlarını güçlendiren bir adımı da minikler attı. Keçiören Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencilerinin Muş Bulanık ilçesindeki kardeşleri için hazırlamış oldukları kitap, kırtasiye ve oyuncak kolileri Keçiören Belediyesi tarafından teslim edildi. Muş Bulanık Kaymakamlığı'na teslim edilen koliler ilçenin en ücra köylerindeki çocuklara ulaştırıldı. Bu kardeşlik köprüsüyle Keçiören Mehmet Akif İlköğretim Okulu öğrencileri sanal dünyanın dışında iki kültür arasında gerçek dostluklar kurulmasına aracı olacak mektup arkadaşları bulmayı da hedefliyor. Mektuplaşma kültürünü yaşatarak aralarındaki dostluğu da artıracak çalışma, minikleri şimdiden sabırsızlandırıyor.

KOLİLERİ ULAŞTIRDIK
Çocuklar arasında kurulan bu dostluk köprüsünün örnek olmasını temenni eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Biz Keçiören olarak Bulanık ilçesiyle kardeş belediyeyiz. Bulanık ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince destek oluyoruz. Şimdi bizim aramızdaki bu kardeşlik çocuklar arasında da oluşmaya başladı. Oradaki kardeşleri için hazırladıkları kolileri ulaştırdık. Böylece daha küçük yaşta paylaşma, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve sevgi bağları oluşuyor, güçleniyor" dedi.

PAYLAŞMAK GÜZELDİR
'Bir insan değişir, dünya değişir' fikriyle yola çıkan Adem Soydemir Anadolu Lisesi öğrencileri ise 'Paylaşmak güzeldir' adlı projeyle Yozgat'ta bulunan dezavantajlı öğrencilere giyecek ve kitap yardımında bulundu. Harçlıklarını birleştirerek aldıkları kıyafetleri özenle paketleyen öğrenciler, kıyafetleri öğretmenlerinin yardımıyla Yozgat'a kargoladı. Proje ile öğrenciler arasındaki dayanışma ve paylaşma fikrinin artacağını belirten Adem Soydemir Anadolu Lisesi'nin danışman öğretmeni Damla Altıner, "Bu gibi projelerle öğrencilerimiz farklı dünyaları keşfedebilecek, farklı hayatlar yaşayan insanlarla empati kurabilecek, ihtiyaç sahipleri insanların da her zaman yanında olabileceklerdir. Test kitabından çalışma kitabına, yeni kıyafetlerden dergilere kadar birçok ürünü 15 koli halinde gönüllü öğrencilerimizle paketledik" diye konuştu.
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Kardeşlik köprüsü
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