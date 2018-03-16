Park büyüdü avm kaldırıldı

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda yapımı yılan hikayesine dönen Cumhuriyet Kulesi ile ilgili de önemli bir karar alındı. 25 Kasım 2017'de yapılan referandumda, bölge halkının yüzde 78'inin "yıkılmasın" dediği Cumhuriyet Kulesi'ne Büyükşehir Belediye Meclisi 'tadilen onay' izni verdi. Alınan kararla birlikte Cumhuriyet Kulesi Projesi'nin yapı yüksekliğinin kule hariç 8 kat olarak belirlendi. Öte yandan Meclis'te alınan kararla Kule'de AVM ve konut uygulamalarına izin verilmezken projenin park bölümü de büyütüldü. Toplantıda, otoparklarda ücret tarifesinin bir saate kadar ücretsiz, bir saatten 24 saate kadar da 1 lira olmasına yönelik karar hatırlatıldı. Bu kararın ardından Büyükşehir Belediyesince ANFA ve BELTAŞ'tan alınacak ücretlerin yeniden belirlenmesi gerektiği vurgulanan toplantıda alınan yeni bir kararla her bir liranın 75 kuruşunu ANFA ve BELTAŞ alacak, 25 kuruşu ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılacak. Belediye Meclisi, Çankaya Alacaatlı'da daha önce bölge parkı ve rekreasyon alanı olarak belirlenen ancak üzerinde Çankaya Belediyesi'ne ait tesislerin bulunduğu alanın belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine ilişkin imar planını da oy birliğiyle kabul etti.