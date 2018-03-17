AOÇ’deki tarihi Alman Büyükelçiliği kiralanıyor

BUGÜN NELER OLDU

ATATÜRK Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) mülkiyetindeki eski Alman Büyükelçiliği binası, kamu yararı gözeterek çalışan ve kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflara sosyal tesis olarak kullanmaları amacıyla 10 yıllığına kiraya verilecek. Söz konusu ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Goethe Enstitüsü ve AOÇ verilerinden yapılan derlemeye göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 1924 yılında Niesky-Oberlausitz'te bulunan Christoph&Unmack AG şirketinden ithal edilen bina, 25 Temmuz 1924'te Hamburg'dan "Stralsund" gemisiyle yola çıktı ve 19 gün süren yolculuk sonunda İstanbul'a, oradan trenle Ankara'ya taşındı.