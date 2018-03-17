Çiftçiler tek yürek

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de terör örgütlerine karşı kahramanca mücadelesini sürdürürken tüm Türkiye tek vücut olarak Mehmetçiğe duaları ile manevi destek vermeyi sürdürüyor. Gölbaşılı çiftçiler de tarlalarını sürdüğü traktörlerle kahraman askerlerimize destek için konvoy düzenledi. Tulumtaş Mahallesi'nde Cuma namazı sonrası şehitler için Kur'an tilaveti ve mevlit okutan çiftçiler daha sonra kurban kesti. Duaların öncesinde bir konuşma yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Biz şuan bedenen buradayız ancak ruh olarak Afrin'deyiz. Bizler millet olarak her zaman askerimizin yanındayız. Bugün burada olan tüm çiftçi kardeşlerimizden Allah razı olsun. İnşallah dualarımızla askerlerimiz sağ salim yuvalarına döner. Tıpkı 15 Temmuz'da nasıl bir olduğu gibi birlik ve beraberliğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.Duaların ardından çiftçiler Türk bayraklarını astıkları traktörleri ile ilçede konvoy yaptı. Mehter Marşı eşliğinde konvoy yapan yaklaşık 50 traktöre mahalledeki biçerdöver ve kamyonlarda eşlik etti. Çiftçilere konvoy esnasında yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak destek verdi. Tulumtaş Mahalle Muhtarı Recai Özkan, "Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için Tulumtaş sakinleri olarak destek vermek istedik. Bu sebeple Tulumtaş'taki çiftçilerimizle birlikte konvoy yaptık" diye konuştu.Konvoyabiçerdöveri ile katılan Ferhat Zeybek, "Ben çiftçilik yapıyorum. Bugün Afrin'deki şehitlerimiz ve vatanımız için toplandık. Allah'ın izniyle askerlerimize destek için buradayız. Mevlüt okuduk, kurban kestik. Allah'ın izniyle konvoy yaptık. Bugün Tulumtaş Mahallesi'nin kahraman ordumuzun yanında olduğunu göstermek istiyoruz" görüşünü belirtirken Bahattin Zeybek, "Afrin'deki askerlerimize, oradaki vatan evlatlarına bir destekte bulunmak için bugün bu organizasyonu yaptık. İnşallah sağ salim dönerler. Bizde çorbada bir tuzumuz olsun istedik" diyerek duygularını paylaştı. Ayrıca Mehmetçik'e destek için gelen vatandaşlara Ayyıldızlı zeytin dalı rozeti verildi.