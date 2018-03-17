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Çubuk’ta trafik kazası: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Çubuk’ta trafik kazası: 4 yaralı
ÇUBUK - Şabanözü yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Kadir Kaderoğlu idaresindeki 06 BT 5900 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman Yılmaz yönetimindeki 06 S 9580 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler Süleyman Yılmaz ve Kadir Kaderoğlu ile araçta bulunan Harun Çölbekler ve Ramazan Akyıldız yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Çubuk’ta trafik kazası: 4 yaralı
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