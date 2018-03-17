Mimar Turgut Cansever’e anma

BUGÜN NELER OLDU

ALTINDAĞ Belediyesi, "Ulucanlar Salon Konuşmaları" çerçevesinde, merhum mimar Turgut Cansever'in yine mimar olan kızı Emine Öğün'ü ağırladı. "Bir Mimarlık Hikayesi Turgut Cansever" konu başlığı ile bir konuşma gerçekleştiren Emine Öğün, babası Turgut Cansever'i anlattı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin de katıldığı, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Babası Turgut Cansever'i anlatan Öğün, babasının, dedesinin muhalefetiyle karşılaşana kadar ressam olmak istediğini, müziğe de büyük ilgisinin olduğunu, lise yıllarında ney dersleri de aldığını anlattı. Bugün şehirlerimizin geldiği duruma rağmen Turgut Cansever'in vefat edene kadar hiçbir gün ümitsizliğe kapılmadığını ve ümidini her daim koruduğunu dile getirdi.