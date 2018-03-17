Özel Harekâtçılardan Mehmetçiğe destek

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Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği üyeleri ve şehit aileleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Ankara'dan Gaziantep İslahiye'deki Polis Özel Harekat Kampı'na gitti. Seyahat edecekleri otobüsün üzerine şehitlerin fotoğraflarını asan dernek üyeleri ve şehit aileleri, yolculuk öncesi Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, Şube Müdürü Eraslan Er ve özel harekat polisleriyle buluştu.Ziyaret hakkında bilgi veren dernek yetkilisi emekli özel harekat polisi Hüseyin Ünlü, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra Ankara'da destek için bir basın açıklaması yaptıklarını, ayrıca bölgeye de gitmek istediklerini ancak güvenlik gerekçesi ile bunun mümkün olmadığını belirtti. Polis Özel Harekat'ın önemli bir operasyona katıldığına işaret eden Ünlü, şunları söyledi: "Arkadaşlarla beraber Polis Özel Harekat timlerinin yanında olduğumuzu göstermek için karar aldık. Emekli Polis Özel Harekatçılar, şehit aileleri ve gazilerimizle beraber Ankara'dan hareket ediyoruz" dedi.