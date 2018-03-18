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Otoparklarda zabıtalı önlem

Ankara’da bazı otoparklarda 1 TL yerine eski tarife üzerinden ücret alınması nedeniyle vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, 23 otoparka zabıta personeli görevlendirdi

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018
Otoparklarda zabıtalı önlem

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla başkentte Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparkların ilk bir saati ücretsiz, 24 saati ise 1 TL olarak belinlenmişti. Bu kararın ardından başkentte bulunan 23 otoparkta yeni tarife uygulamaya konulmuştu. Ancak otoparkları Anpark ve Beltaş dışında işleten 3. şahısların otoparka gelen vatandaşlardan eski tarifeye göre ücret alması şikayetlere neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de gelen talepler üzerine şikayetlerin önüne geçebilmek için bazı önlemler aldı.

TARİFE ASILDI
Özellikle Mogan, Göksu, Esenboğa Havalimanı, Kale, Necatibey ve Sıhhiye gibi noktalarda bulunan 23 otoparkta Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri görevlendirildi. Zabıtalar vatandaşlar ile işletmeciler arasında yaşanabilecek sorunları gidererek Meclis Kararı'nın tam uygulanabilmesi için görev yapacak. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis'in aldığı kararın geçerli olduğu otoparklara dün itibari ile yeni tarifenin afişleri de asıldı.

İŞTE OTOPARKLAR
Büyükşehir Beledyesi'ne bağlı otoparkların listesi ise şöyle: Rüzgarlı yol boyu, Esenboğa Havalimanı girişi, Beypazarı yol boyu otoparkları, Hacettepe Kampusu içi otoparklar, Kale çevresi, Sıhhiye Hanımeli Sokak otoparkı, Ulus Modern Çarşı otoparkı, Necatibey Caddesi, Rüzgarlı Sokak çok katlı otopark, Göksu Parkı otoparkı, Gençlik Parkı otoparkı, 50. Yıl Parkı otoparkı, Dikmen Vadisi otoparkı, Sıhhiye Köprüsü altı otopark, Bahçelievler Semt Hali otoparkı, Mogan Gölü otoparkı, Tandoğan Metro İstasyonu otoparkı ve Kocatepe otoparkı.

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Otoparklarda zabıtalı önlem
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