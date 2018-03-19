Ankara’da şehitler gözyaşlarıyla anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Resmi törene eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bürokratlar ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende şehitler için saygı atışı yapıldı. Ankara Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin konulması ile devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.Törenin ardından Vali Topaca, şehitlikteki şeref defterini imzaladı. Daha sonra şehit mezarlarını ziyaret eden Cemil Çiçek, Ercan Topaca, Mustafa Tuna ve beraberindeki heyet kabirlere kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Şehit aileleri, şehit mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Törende bir konuşma yapan Vali Topaca, "Çanakkale Zaferi, inancın, vatan sevgisinin, birlikte ve beraber olma anlayışının, dünyanın en güçlü devletleri ve ordularına karşı kazanılan zaferin adıdır. Vatan sevgisi ve imanın en yüksek teknolojiye sahip güçlü orduları dize getirdiği manevi gücün adıdır Çanakkale..." ifadelerini kullandı.BugünÇanakkale ve İstiklal Harbi'nde yaşananlardan farklı bir durumun yaşanmadığına dikkat çeken Topaca, "Bugün de o dönem yaşadığımız hususlar, düşmanlıklar, ihanetler aynen devam ediyor. Bugün, müttefikimiz dediğimiz devletler, kurumlar, kişiler bize karşı birlikte hareket ediyor ve ülkemizin, milletimizin, devletimizin birliğine kastedenlere olanca güçleriyle yardım ediyorlar. 15 Temmuz'u düşünün, Zeytin Dalı Harekatı'nı düşünün, Fırat Kalkanı Harekatı'nı düşünün, Kıbrıs Barış Harekatı'nı düşünün, Akdeniz'de enerji arama konusundaki ülkemizin girişimlerine karşı çıkartılmaya çalışılan engelleri düşünün. Hiçbir şey değişmemiştir" dedi.Yüzbaşı Arda Gürhan ise, "18 Mart, askerlik çağı geldiğinde oğlunun eline kına yakıp 'haydi oğlum haydi git, ya gazi ol ya şehit ol' diye askere gönderen anne ve babaların günüdür. Bugün ölümsüzlük şerbetini içerek Allah'a kavuşanların günüdür" diye konuştu. Şehitliği ziyaret eden Sancaktar Muratoğlu, "Bugün şehitleri anma günü. Şehitlerimizi anlatmaya gerek yok. Bu şehitler vatanını, milletini, devletini, bayrağını korumak için kendi canlarını siper etmişlerdir. Bu vatanı, devleti, milleti korumak için topyekun karşı durmamız lazım. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım" ifadelerini kullandı. Hakkari Çukurca'da 1993 yılında oğlunu şehit veren Abdullah Başpınar ise, "Çocuğumuzu büyüttük, 20 yaşına geldi, elini kınaladık asker ettik. Kırmızı bayrakla geri geldi. Biz onun hasretini çekiyoruz" dedi.