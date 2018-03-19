Elmadağ’ın şampiyonlarına Başkan Şahin’den yemek

BUGÜN NELER OLDU

ELMADAĞ Belediyesi Spor Kulübünde antrenmanlarına aralıksız devam eden 300 sporcu, müsabakalara hazırlanıyor. 100 sporcunun yer aldığı, U12, U14 ve U16 takımları lig maçlarını tamamlayarak şampiyonluk kupaları ile döndü. U14 ve U16 takımları Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Sporcularla şampiyonluk yemeğinde bir araya gelen Belediye Başkanı Gazi Şahin, "Takımlarımızın değerli sporcularını, hocalarını tebrik ediyorum. Başarılarını bugün burada birlikte kutladık. Antrenörlerimizi ve sporcularımı tebrik ediyoruz. U14 ve U16 takımlarımıza yakında katılacak oldukları Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" diye konuştu.