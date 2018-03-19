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Kentsel dönüşümü Akgül’den dinlediler

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Kentsel dönüşümü Akgül’den dinlediler
Mamak'ta kentsel dönüşümün uygulandığı mahallelerden biri olan Altıağaç Mahallesi sakinleri, mahalle muhtarı Amir Çime ile birlikte Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Altıağaç'ta yürütülen kentsel dönüşümle alakalı çalışmaların hangi aşamada olduğunu merak eden mahalle sakinleri kafalarına takılan soruların cevaplarını en doğru adresten öğrendi. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; "Uyguladığımız kentsel dönüşümlerle gelecek nesillere rahat yaşayabilecekleri yaşam alanları oluşturuyoruz" dedi. Mamak'ta yapılan yatırımlarla birlikte sürdürülebilir bir kalkınmayı hedeflediklerini dile getiren Akgül, "Bizler kentsel dönüşüm çalışmalarında, imar çalışmalarında mahalle sakinlerinin görüşlerini, fikirlerini önemsiyoruz, dikkate alıyoruz. Dönüşümün her aşamasında vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede koruyoruz" diye konuştu.
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Kentsel dönüşümü Akgül’den dinlediler
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