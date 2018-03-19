Mamak yüzme havuzu yaza hazır

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KIŞ boyunca başkentlilere hizmet veren Mamak Yüzme Havuzu, yaz sezonu hazırlıklarını tamamladı. Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda gerekli tedbirler alındı. Tesis ilaçlandı, eksiklikler giderildi, sular yenilendi ve çevre düzenlemeleri yapılarak havuz yaz sezonuna hazır hale getirildi. Havuz suyu ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı, kimyasal ve fiziksel ölçümlerin yanı sıra mikrobiyolojik ölçümlerin de gerçekleştirildiği Mamak Yüzme Havuzu, vatandaşlara sağlıklı ortamda yüzme imkânı sunuyor. Yaz aylarında yüzme öğrenmek veya serinlemek için Mamak Yüzme Havuzu'nu tercih eden vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, havuzun kış konseptinden çıkarılıp yaz sezonuna uygun hale getirildiğini söyledi. Akgül, "Yıl içerisinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda düzenli olarak havuzun bakımları yapıldı. Vatandaşların sağlıklı koşullarda havuzu kullanmaları için tüm çalışmaları titizlikle yerine getiriyoruz" dedi.